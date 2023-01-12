Колосков: у меня вылетело из головы, что Кононов работал в «Спартаке». Даже не запомнил

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Олега Кононова с должности главного тренера тульского «Арсенала».

«У меня вылетело из головы, что Кононов работал в «Спартаке». Значит, настолько мгновенно всё прошло, что я даже не запомнил. Я знаком с Кононовым, но он всё время меняет одну команду на другую. Такое впечатление, будто он какая-то незаменимая личность.



У нас есть свои тренеры, которые могли бы успешно работать в российских командах: Кержаков, Евсеев, Черевченко без работы, да и Бородюк ещё в хорошем состоянии. Не думаю, что они хуже Кононова. Мне кажется, нужно разобраться в наших российских кадрах», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.