Зарема Салихова: не слежу за рубриками «Зенита» после видео с Дзюбой и Азмуном

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, упомянувшего московский клуб при выборе разочарования года.
«Если говорить конкретно о раздевалках (ответ на слова гендиректора «Зенита» Медведева. — Прим. «Чемпионата»), то не слежу за рубриками «Зенита» после видео с Дзюбой и Азмуном. В раздевалках «Спартака» был только «Ауф», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Александр Медведев рассказал, что считает разочарованием первой части сезона-2022/2023 радость игроков «Спартака» в раздевалке при просмотре потасовки с футболистами санкт-петербургского клуба после завершения заключительного матча 2022 года.
Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке:
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