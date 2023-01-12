Марокканец Амрабат хочет перейти в «Атлетико», несмотря на интерес «Ливерпуля»

Опорный полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Как сообщает издание Footmercato, марокканский хавбек склоняется к трансферу в мадридский «Атлетико».

Переход в стан «матрасников» нравится игроку больше, нежели продолжение карьеры в английской Премьер-лиге, где на него претендуют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Амрабату импонирует не только сама страна, но и футбол, который проповедует главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Теперь клубам остаётся договориться о цене трансфера, однако каждый из них расходится в цене за футболиста.

Амрабат стал одним из героев прошедшего в Катаре чемпионата мира, где в составе сборной Марокко он дошёл до полуфинала турнира, где его команда уступила Франции (0:2).

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