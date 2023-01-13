«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании

«Барселона» и «Реал» встрется в финальном матче Суперкубка Испании.

Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде и завершилась победой каталонского клуба в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.

«Реал», в свою очередь, на стадии полуфинала одержал победу над «Валенсией» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3.

Действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Атлетик».

Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 13 раз. На втором месте находится «Реал». «Королевский клуб» становился победителем турнира 12 раз.

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