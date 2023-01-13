«Реал» и «Барселона» сыграют в финале Суперкубка Испании

«Барселона» и «Реал» встрется в финальном матче Суперкубка Испании.
Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде и завершилась победой каталонского клуба в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.
«Реал», в свою очередь, на стадии полуфинала одержал победу над «Валенсией» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:3.
Действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Атлетик».
Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Испании является «Барселона», которая выигрывала трофей 13 раз. На втором месте находится «Реал». «Королевский клуб» становился победителем турнира 12 раз.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
- 13 января 2023
-
01:15
-
01:15
-
01:07
-
00:57
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:28
-
00:21
-
00:18
-
00:08
- 12 января 2023
-
23:52
-
23:44
-
23:36
-
23:34
-
23:21
-
23:10
-
22:55
-
22:53
-
22:34
-
22:25
-
22:25
-
22:06
-
21:57
-
21:48
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:32
-
21:27
-
21:16
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:57