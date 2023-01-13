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Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА может перейти в «Ривер Плейт»

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА может перейти в «Ривер Плейт»
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Аргентинский клуб «Ривер Плейт» интересуется экс-нападающим «Зенита», ЦСКА и «Рубина» Саломоном Рондоном.

Венесуэльский игрок может перейти в южноамериканскую команду. Стороны достигли соглашения, сообщает журналист Сезар Луис Мерло. Сейчас «Ривер Плейт» занимается подготовкой документов, по её окончанию футболист пройдёт медицинское обследование. Форвард является свободным агентом после расторжения контракта с «Эвертоном» в декабре 2022 года.

Обсуждается контракт на два года с возможностью продления ещё на один год. Ранее сообщалось, что у Рондона также есть другие предложения.

Рондон покинул РПЛ в июне 2021 года, когда завершился его контракт с ЦСКА.

Нападающий забил семь голов в последних 12 матчах за сборную Венесуэлы.

В текущем сезоне 33-летний Рондон сыграл восемь матчей за «Эвертон» в АПЛ и Кубке английской лиги, не отметившись ни одним результативным действием.

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