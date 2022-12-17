Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Рондон покинул «Эвертон»

Нападающий ливерпульского «Эвертона» Хосе Саломон Рондон покинул английский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. В России он защищал цвета ЦСКА, «Зенита» и «Рубина».
Венесуэлец покинул стан «ирисок» после достижения соглашения с клубом о расторжении контракта. Нападающий пополнил состав «Блюз», перейдя из китайской команды «Далянь Профессионал» в августе 2021 года, и провёл за «Эвертон» 31 матч, выйдя в стартовом составе 13 раз и забив три гола. Контракт 33-летнего форварда должен был завершиться в конце июня 2023 года.
Хосе забил семь голов в последних 12 матчах за сборную Венесуэлы. Он ищет новый вызов в карьере, команду, в которой получит больше игрового времени.
В текущем сезоне 33-летний венесуэлец сыграл восемь матчей за «Эвертон» в АПЛ и Кубке английской лиги, не отметившись ни одним результативным баллом.
- 17 декабря 2022
-
02:14
-
02:07
-
01:54
-
01:51
-
01:34
-
01:00
-
00:55
-
00:48
-
00:37
-
00:27
-
00:21
-
00:06
-
00:01
- 16 декабря 2022
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:20
-
23:19
-
23:14
-
23:06
-
23:05
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:25
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:20