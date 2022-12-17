Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Рондон покинул «Эвертон»

Нападающий ливерпульского «Эвертона» Хосе Саломон Рондон покинул английский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. В России он защищал цвета ЦСКА, «Зенита» и «Рубина».

Венесуэлец покинул стан «ирисок» после достижения соглашения с клубом о расторжении контракта. Нападающий пополнил состав «Блюз», перейдя из китайской команды «Далянь Профессионал» в августе 2021 года, и провёл за «Эвертон» 31 матч, выйдя в стартовом составе 13 раз и забив три гола. Контракт 33-летнего форварда должен был завершиться в конце июня 2023 года.



Хосе забил семь голов в последних 12 матчах за сборную Венесуэлы. Он ищет новый вызов в карьере, команду, в которой получит больше игрового времени.



В текущем сезоне 33-летний венесуэлец сыграл восемь матчей за «Эвертон» в АПЛ и Кубке английской лиги, не отметившись ни одним результативным баллом.