Рубашку, в которой Месси встречал Новый год, раскупили в интернет-магазине Gucci за сутки

Лионель Месси вызвал немалый ажиотаж своим новогодним нарядом. Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» опубликовал фото, на котором он запечатлён в рубашке известного бренда Gucci. Рубашка пошита из атласной ткани, сочетает в себе тёмно-зелёный и оранжевый цвета и выглядит весьма нестандартно, особенно в качестве наряда на Новый год.

Множество пользователей в соцсетях раскритиковали Месси за отсутствие вкуса. Другие подписчики, наоборот, восхищались нарядом аргентинца. Благодаря футболисту эта рубашка стала настолько хайповой, что в интернет-магазине Gucci весь её ассортимент раскупили менее чем за сутки после фото Месси. При этом стоимость такой рубашки составляла $ 900.

Фото: Из личного архива Лионеля Месси

Напомним, совсем недавно Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на ЧМ-2022. Видео: