Дель Боске рассказал о необычном способе примирения игроков «Барсы» и «Реала» в сборной

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске рассказал о том, как в национальной команде пытались справляться с разногласиями между игроками «Барселоны» и мадридского «Реала».

«Как мы заставляли забыть игроков «Барселоны» и «Реала» о разногласиях в сборной Испании? Психолог порекомендовал нам установить в раздевалки вешалку для одежды, чтобы игроки могли повесить на неё футболки своих клубов и взять джерси национальной команды. Но я торопился, поэтому мы так этого и не сделали», — приводит слова дель Боске The Athletic.

Дель Боске выиграл со сборной Испании чемпионат мира по футболу 2010 года и чемпионат Европы в 2012 году. На клубном уровне испанец работал с мадридским «Реалом».

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