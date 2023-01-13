Дель Боске рассказал об особенностях работы со звёздными футболистами
Поделиться
Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске рассказал об особенностях работы со звёздными футболистами.
«Когда тренер выступает перед топовыми футболистами, он не может просто сказать им: «Выходите на поле и наслаждайтесь». Я считаю это ребячеством», — приводит слова испанского специалиста The Athletic.
Дель Боске является обладателем внушительной коллекции завоёванных трофеев во главе «Реала» и сборной Испании. Так, на клубном уровне тренер дважды приводил сливочных к победе в чемпионате Испании (2001 и 2003) и Лиге чемпионов (2000 и 2002). С национальной командой Испании дель Боске выигрывал чемпионат Европы в 2012 году и чемпионат мира двумя годами ранее.
Комментарии
- 13 января 2023
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:08
-
13:07
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:45
-
12:29
-
12:17
-
12:10
-
12:06
-
11:54
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:31
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:50
-
10:42
-
10:30
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:40
Партнерский контент