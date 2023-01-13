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Дель Боске рассказал об особенностях работы со звёздными футболистами

Дель Боске рассказал об особенностях работы со звёздными футболистами
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Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске рассказал об особенностях работы со звёздными футболистами.

«Когда тренер выступает перед топовыми футболистами, он не может просто сказать им: «Выходите на поле и наслаждайтесь». Я считаю это ребячеством», — приводит слова испанского специалиста The Athletic.

Дель Боске является обладателем внушительной коллекции завоёванных трофеев во главе «Реала» и сборной Испании. Так, на клубном уровне тренер дважды приводил сливочных к победе в чемпионате Испании (2001 и 2003) и Лиге чемпионов (2000 и 2002). С национальной командой Испании дель Боске выигрывал чемпионат Европы в 2012 году и чемпионат мира двумя годами ранее.

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