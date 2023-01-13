Бенжамен Менди признан невиновным по семи пунктам обвинения

В суде Честера (Великобритания) состоялись слушания по делу против 28-летнего французского защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, обвиняемого в семи изнасилованиях, а также одном домогательстве и сексуальном насилии. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Манчестер Сити» сообщает о сегодняшнем вердикте Королевского суда Честера, в котором присяжные признали Бенжамена Менди невиновным по семи пунктам обвинения. Присяжные остановились на двух обвинениях, и заседание уже окончено.
Учитывая, что в этом деле есть открытые вопросы, клуб сейчас не может давать дополнительные комментарии», — написано в заявлении «Манчестер Сити».
Отметим, что ещё ранее Менди был оправдан по одному эпизоду обвинений от двух девушек, которые заявляли, что Бенжамен изнасиловал их на одной из вечеринок.
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