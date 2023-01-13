Широков: у Баринова есть мечта играть в Европе. «Локомотив» должен справляться без него
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».
«Локомотив» должен без него справляться. Если Баринов хочет уходить и есть достойное предложение, то почему нет? В целом «Бешикташ» неплохая команда.
Можно ли «Бешикташ» рассмотреть как трамплин в ещё более лучший чемпионат? Естественно. Дмитрий сам говорил, что у него есть цель и мечта — играть в Европе. Дай бог, чтобы всё сложилось», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей.
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