CAS отклонил апелляции российских клубов и «Шахтёра» о приостановке контрактов иностранцев

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляции девяти российских клубов и украинского «Шахтёра» по введению ФИФА возможности приостановки контракта с этими командами в одностороннем порядке. Об этом сообщается на сайте суда.

«Арбитражные разбирательства CAS велись двумя разными комиссиями CAS. Обе комиссии отклонили апелляции и подтвердили оспариваемое решение. Обе комиссии подчеркнули, что оспариваемое решение было следствием законной цели в свете Устава ФИФА и что принятые меры не были грубо несоразмерны и оставались в сфере дискреционных полномочий, предоставленных ФИФА швейцарским законодательством.

Мотивированные решения находятся в стадии доработки и будут доведены до сведения сторон в ближайшее время», — сказано в заявлении CAS.

Апелляцию со стороны российского футбола подавали «Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Рубин».