Марко Николич объяснил, почему поддерживает возможный переход Баринова в «Бешикташ»

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову и оценил возможный переход.



«Бешикташ» — это большой клуб. Если мы говорим про «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ», то это большие клубы на европейском уровне с армией болельщиков, историей, деньгами и хорошими стадионами. Турецкий футбол примерно такой, как и русский: там есть много похожих вещей.



Баринов — один из самых любимых игроков, с которыми я работал в России. Он очень хороший парень, а также очень качественный футболист. Я знаю, что у него уже долго есть мечта играть в Европе. При этом на данный момент он является капитаном «Локомотива», который находится в сложной ситуации в турнирной таблице.



Но такой шаг был бы правильным — это хороший вызов для него. Баринов показал бы себя на самом высоком уровне в «Бешикташе» — это хорошая и большая команда для него. Я читаю о том, что пишут в России, как «Локомотив» будет бороться за выживание и может вылететь. Такой вопрос вообще не стоит ставить. Любой серьёзный человек, разбирающийся в футболе, скажет, что у «Локомотива» хорошая и качественная команда.



Пару удачных игр с Бариновым или без него — «Локомотив» будет играть в Премьер-Лиге в следующем году. Если Баринов, «Локомотив» и «Бешикташ» довольны предложением, то я поддерживаю этот шаг», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее агент Баринова Павел Банатин сообщил, что тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш настаивает на трансфере россиянина.