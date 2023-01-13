«Барселона» отказала «Атлетико» в обмене Лемара на Депая

Мадридский «Атлетико» предлагал «Барселоне» обмен футболистами. В столицу Каталонии должен был отправиться полузащитник Тома Лемар, а в обратном направлении — форвард Мемфис Депай. Президент «Барселоны» ответил на это предложение отказом. Об этом сообщил журналист Жерар Ромеро во время прямой трансляции. По сведениям источника, «Барселона» заинтересована лишь в продаже игрока.

28-летний Депай в четырёх матчах на клубном уровне нынешнего сезона забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании.

27-летний Лемар в 15 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи. Контракт французского футболиста с «Атлетико» также истекает в конце сезона.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: