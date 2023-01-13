«Атлетико» отказался менять Карраско на Депая. Бельгиец не намерен снижать зарплату

«Барселона», получившая от «Атлетико» вариант обмена нападающего Мемфиса Депая на полузащитника Тома Лемара, предложила обменять нидерландца на Янника Феррейру Карраско, но получила отказ. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, «Атлетико», который хоть и заинтересован в Депае, не собирается отпускать Карраско. Да и сам бельгиец не горит желанием идти на снижение зарплаты и, наоборот, хочет при новом контракте получить прибавку. Переход в «Барселону» наверняка заставит футболиста сократить жалованье.

29-летний Карраско в 23 матчах нынешнего сезона забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Видеообзор. «Атлетико» М — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

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