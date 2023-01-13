Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» отказался менять Карраско на Депая. Бельгиец не намерен снижать зарплату

«Атлетико» отказался менять Карраско на Депая. Бельгиец не намерен снижать зарплату
Комментарии

«Барселона», получившая от «Атлетико» вариант обмена нападающего Мемфиса Депая на полузащитника Тома Лемара, предложила обменять нидерландца на Янника Феррейру Карраско, но получила отказ. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, «Атлетико», который хоть и заинтересован в Депае, не собирается отпускать Карраско. Да и сам бельгиец не горит желанием идти на снижение зарплаты и, наоборот, хочет при новом контракте получить прибавку. Переход в «Барселону» наверняка заставит футболиста сократить жалованье.

29-летний Карраско в 23 матчах нынешнего сезона забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Видеообзор. «Атлетико» М — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«Барселона» отказала «Атлетико» в обмене Лемара на Депая
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023