Орлов: Гаранин развалил «Сочи». Куда ты лезешь в главные тренеры без категории PRO?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возглавлявшем ранее «Сочи» Евгении Гаранине, а также о перспективах Курбана Бердыева в клубе.

«Где сейчас Гаранин? Он фактически развалил «Сочи». Вместо того чтобы сохранить почерк, который был у Федотова, он начал отодвигать Нобоа, а флангового защитника Терехова, который, играя на этой позиции, начал вызываться Карпиным в сборную, Гаранин решил сделать игроком середины поля. Что ж ты делаешь? Терехову не 20 лет.

Это говорит о том, что тренер безграмотный, не понимает футбольных законов. Приглашают молодых тренеров. А у Гаранина, оказывается, ещё нет категории PRO. Ну куда ты лезешь в главные тренеры?! Ну выучись, изучи теорию тренировочной работы.



Был опыт Мусаева в «Краснодаре». Какие возможности были у клуба и какие игроки! Но они не стали чемпионами. Зачем эти эксперименты? Конечно, могут быть исключения, но тренер должен быть состоявшимся.



Сможет ли Бердыев выправить ситуацию? Я надеюсь, потому что он этих игроков знает. Думаю, ниже восьмого места они не будут. Бердыев этого добьётся, я даже не сомневаюсь», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, Курбан Бердыев возглавил «Сочи» недавно. Ранее специалист работал в «Рубине», «Ростове» и других клубах.