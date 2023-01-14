Орлов: Гаранин развалил «Сочи». Куда ты лезешь в главные тренеры без категории PRO?

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возглавлявшем ранее «Сочи» Евгении Гаранине, а также о перспективах Курбана Бердыева в клубе.
«Где сейчас Гаранин? Он фактически развалил «Сочи». Вместо того чтобы сохранить почерк, который был у Федотова, он начал отодвигать Нобоа, а флангового защитника Терехова, который, играя на этой позиции, начал вызываться Карпиным в сборную, Гаранин решил сделать игроком середины поля. Что ж ты делаешь? Терехову не 20 лет.
Это говорит о том, что тренер безграмотный, не понимает футбольных законов. Приглашают молодых тренеров. А у Гаранина, оказывается, ещё нет категории PRO. Ну куда ты лезешь в главные тренеры?! Ну выучись, изучи теорию тренировочной работы.
Был опыт Мусаева в «Краснодаре». Какие возможности были у клуба и какие игроки! Но они не стали чемпионами. Зачем эти эксперименты? Конечно, могут быть исключения, но тренер должен быть состоявшимся.
Сможет ли Бердыев выправить ситуацию? Я надеюсь, потому что он этих игроков знает. Думаю, ниже восьмого места они не будут. Бердыев этого добьётся, я даже не сомневаюсь», — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, Курбан Бердыев возглавил «Сочи» недавно. Ранее специалист работал в «Рубине», «Ростове» и других клубах.
- 14 января 2023
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