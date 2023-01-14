Орлов — о Соболеве в «Зените»: я бы не приветствовал. «Зенит» — цивилизованный клуб

Российский комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, хотел бы ли он видеть в составе «Зенита» форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

«Я бы не приветствовал Соболева в «Зените». «Зенит» — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев — забияка.

Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых записал в свой актив семь забитых мячей. Все голы были забиты нападающим с игры.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на шесть очков.