Орлов — о Соболеве в «Зените»: я бы не приветствовал. «Зенит» — цивилизованный клуб
Поделиться
Российский комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, хотел бы ли он видеть в составе «Зенита» форварда московского «Спартака» Александра Соболева.
«Я бы не приветствовал Соболева в «Зените». «Зенит» — цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев — забияка.
Плюс, мне кажется, что есть молодые игроки, которые перспективнее Соболева», — приводит слова Орлова Sport24.
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» 16 матчей, в которых записал в свой актив семь забитых мячей. Все голы были забиты нападающим с игры.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на шесть очков.
Комментарии
- 14 января 2023
-
07:29
-
07:22
-
07:08
-
06:25
-
06:15
-
06:06
-
05:59
-
05:51
-
05:38
-
05:31
-
05:28
-
05:25
-
04:58
-
04:48
-
04:40
-
04:39
-
04:38
-
04:29
-
04:10
-
03:55
-
03:54
-
03:53
-
03:30
-
02:51
-
02:50
-
02:50
-
02:48
-
02:39
-
02:26
-
02:20
-
02:12
-
02:05
-
01:59
-
01:56
-
01:52
Партнерский контент