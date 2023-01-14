Талалаев рассказал о подробностях расставания с защитником Игорем Смольниковым

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился подробностями ухода из команды защитника Игоря Смольникова. Футболист разорвал контракт с клубом в конце декабря. Игорь перешёл в столичную команду в июле 2022 года из тульского «Арсенала».
«Игрок принял своё решение. Пришёл к президенту клуба. Объяснил и спокойно покинул команду. У него был такой пункт в контракте. Меня, может, не устроило, почему вообще у него был такой пункт, у одного из самых высокооплачиваемых игроков в «Торпедо», что он может в любой момент уйти. Игорь прошёл большой путь в футболе. Он имеет право на этот выбор. Он решил, что есть очень большой риск вылета. У него есть определённые предложения. И он решил расстаться с командой. Какие конфликты? Это всё заговоры врагов! Не верьте им! Он — хороший профессионал, принял решение, клуб его поддержал», — приводит слова Талалаева «Матч Премьер».
В 21 матче в нынешнем сезоне 34‑летний Смольников забил один мяч и отдал один ассист. На протяжении карьеры Игорь выступал за «Локомотив», «Урал», «Ростов». «Краснодар», тульский «Арсенал». а также «Зенит».
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