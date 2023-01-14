Ширко прокомментировал трансфер парагвайца Дуарте в «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко высказался о переходе в столичную команду парагвайского игрока Алексиса Дуарте. Экс-нападающий красно-белых заявил, что рынок для российских клубов на данный момент ограничен, поэтому усиление логично искать в Азии и Южной Америке, и предположил, что Дуарте — качественный футболист.

В пятницу, 13 января, парагвайский «Серро Портеньо» официально сообщил о переходе в «Спартак» защитника Алексиса Дуарте. Отмечается, что 22-летний игрок отправится в Россию, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт до июня 2027 года.

«Когда есть проблемное место, то, конечно, его нужно заполнять конкурирующими футболистами. Тем более это очень важно сейчас, когда цейтнот и когда не все могут поехать к нам играть. Европейцы вряд ли поедут. Поэтому, наверное, остаются футболисты из Азии и Южной Америки. Те, кому всё равно на европейские взгляды, и кто, возможно, никогда не попадёт в Европу. Для них старт в российском чемпионате может быть полезным.

Футболист из Парагвая? Что в Бразилии, что в Парагвае футбол, наверное, больше эмоциональный, атакующий. Думаю, что играть Дуарте умеет. А как — мы посмотрим. В любом случае нужно усиливаться. И это касается не только «Спартака», но и любой команды. Кем усиливаться? Либо тем, кто играет здесь, либо тем, кто готов сейчас приехать. Так что выбор у всех наших команд ограничен», — приводит слова Ширко «Матч ТВ».

Всего за «Серро Портеньо» парагваец провёл 107 встреч во всех турнирах. Алексис сумел записать в свой актив один гол и сделать три ассиста.