Экс-игрок сборной Румынии: Луческу мог бы тренировать «Реал» и «Барселону»

Бывший игрок сборной Румынии Даниэл Панку поделился мыслями о Мирче Луческе, под руководством которого играл в «Бешикташе» с 2002 по 2004 год.



«Луческу – очень успешный тренер. Он мог бы тренировать такие команды, как «Реал» и «Барселона». Возможно, он оставил «Бешикташ» с грустью. Если бы Мирча остался в «Бешикташе», несомненно, был бы очень успешным. Он бы создал очень хорошую команду, которая не знала бы поражений не только в Турции, но и в Европе», — приводит слова Панку TRT Spor.

Напомним, Луческу возглавляет киевское «Динамо» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-Лиги.

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