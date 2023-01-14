«Ньюкасл» интересуется португальским полузащитником Рубеном Невешом
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Английский «Ньюкасл» заинтересован в подписании полузащитника «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубена Невеша. Об этом сообщил Daily Mail.
По информации источника, Невеш находится в списке целей «Ньюкасла» и главный тренер команды Эдди Хау следит за его ситуацией. Однако ещё не было установлено никаких контактов с клубом и игроком. Отмечается, что контракт футболиста с «волками» действует ещё 1,5 года, но Невеш не планирует его продлевать.
В последнее время Невеша связывали с такими клубами, как «Барселона » и «Арсенал».
В текущем сезоне английской Премьер-лиги португалец провёл 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
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