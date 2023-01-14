Гус Хиддинк: Головин может попробовать себя в АПЛ. Он давно в европейском футболе

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин смог бы заиграть в английской Премьер-лиге.

«Может ли Головин заиграть в АПЛ? Думаю, да. Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя. Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Россиянин сыграл 26 матчей за монегасков в текущем сезоне во всех турнирах. Головин отметился четырьмя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Футболист «Монако» наравне с полузащитником итальянского «Торино» Алексеем Миранчуком являются единственными россиянами, выступающими в топ-5 лиг Европы.

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