Сергей Силкин: своим появлением Хвича Кварацхелия украсил «Наполи» — нашёл свою команду

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о грузинском нападающем «Наполи» Хвиче Кварацхелии.



«Видел фрагменты игры «Наполи» – «Ювентус». Считаю, Хвича нашёл свою команду, потому что он ожил и воскрес. Он неплохо в «Рубине» начинал, потом что-то случилось, не знаю, с чем связано. В Италии он здорово играет.



Не скажу, что Хвича – лучший игрок Серии А, но один из ярких игроков, который своим появлением украсил «Наполи». Очень много забивает и создаёт голевых действий. Вчера он здорово сыграл», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Кварацхелия в текущем сезоне чемпионата Италии провёл 15 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач. В матче с «Ювентусом» (5:1) Хвича отметился голом и двумя результативными передачами.