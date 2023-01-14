Мостовой: сборной России нужны матчи: пообниматься, посмеяться, сделать расширенный список

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

«Пять матчей — это нормально. Сборной надо собираться, чтобы потренироваться, пообниматься, посмеяться, сделать расширенный список. В 2022 году сыграли несколько матчей: половина не смотрели, половина после просмотра говорили: «Что это было?»



Многое ещё зависит от соперника. Но эти пять матчей будут нужны: за 12 месяцев сыграть раз в два-три месяца. Ясно, что выбор соперника небольшой. Хуже или лучше от этого не будет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).