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Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Манчестер Юнайтед»

Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

«Поздравляю «Ман Юнайтед». Это была фантастическая игра. Мы лучше контролировали переходы из обороны в атаку во втором тайме и накрывали Рашфорда и других быстрых игроков. У нас был правильный настрой, чтобы сделать это. Мы были близки к победе, и нам нужно прибавлять, чтобы быть более стабильными. В общем, я ни о чём не жалею.

Мне всё равно, что мы не выиграем Кубок лиги или Премьер-лигу, но мы старались. Меня не волнует, когда команда выступает именно так, как мы задумываем», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

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