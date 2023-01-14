Кечинов: Хвича вырос в европейскую звезду. Главное, чтобы его обошли травмы

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Великолепный футболист, мне Хвича очень нравится. Я за ним наблюдаю со времён, когда он феерил в «Рубине». Он очень талантливый и мастеровитый футболист, который ещё растёт.



Он сразу начал играть здорово и ярко в «Наполи». Фактически выросла новая звезда европейского уровня. Он должен стать мировой звездой — у него есть всё для этого. Главное, чтобы его обошли травмы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кварацхелия отыграл за «Локомотив» полгода, после чего транзитом через казанский «Рубин» и «Динамо» Батуми оказался в итальянском «Наполи», который заплатил за форварда грузинскому клубу € 10 млн. Нынешняя стоимость грузина составляет € 60 млн.