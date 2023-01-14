Булыкин: у Галицкого плохо работает академия, если он покупает иностранцев

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил трансфер полузащитника Кади Боржеса в «Краснодар».

«Можно сказать только то, что у Галицкого плохо работает академия, если он покупает иностранцев. Хотя у него была прекрасная затея — сделать команду из своих воспитанников. Видимо, что-то пошло не так, кто-то его подвёл.



В нынешнее время покупать иностранцев, не участвуя в еврокубках — не совсем правильно. Однако решать руководству и владельцу клуба», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Прошлым клубом Боржеса был «Карабах», за который игрок выступал с 2021 года. Полузащитник забил за клуб в общей сложности 28 голов. В составе «Карабаха» Боржес стал чемпионом Азербайджана (сезон-2021/2022) и обладателем Кубка страны (сезон-2021/2022).