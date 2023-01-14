В «Шахтёре» подтвердили переговоры с «Челси» о трансфере Мудрика

«Шахтёр» подтвердил факт переговоров с лондонским «Челси» о переходе крайнего атакующего полузащитника Михаила Мудрика в стан английской команды.
«Президент ФК «Шахтёр» Ринат Ахметов и совладелец ФК «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в «Челси». Стороны очень близки к трансферу футболиста в лондонский клуб», — говорится в официальном заявлении украинской команды.
Напомним, ранее британское издание The Athletic сообщило, что клубы договорились о переходе футболиста за сумму около € 100 млн, в которых € 70 млн является фиксированной суммой, а остальная часть будет выплачена в качестве бонусов. Ожидается, что в ближайшее время 22-летний вингер вылетит в Лондон, чтобы пройти медобследование.
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