«Что пошло не так? Всё». Хендерсон — о поражении «Ливерпуля» от «Брайтона»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал разгромное поражение от «Брайтона» со счётом 0:3.
«Что пошло не так? Всё. Всё пошло не так с самого начала и до конца. «Брайтон» был лучше нас во всех отношениях. Это настоящий провал для команды. Мы должны оставаться вместе. Это трудный момент, но нам нужно собраться вместе, оставаться вместе и попытаться быстро всё изменить. Мы должны стараться, учиться и проявлять реакцию.
Мы знаем, что можем быть лучше. Я возьму ответственность на себя, и парни тоже. Мы должны попытаться всё исправить. Худшее ли это выступление при Юргене Клоппе? Возможно. Я не могу вспомнить другого. Это действительно тяжёлый день для нас.
Какое состояние в раздевалке? Всё нехорошо. У нас довольно низкий уровень уверенности, энергичности, почти всего. Но мы не можем жалеть самих себя. Мы должны продолжать бороться, и, надеюсь, мы всё сможем изменить как можно скорее», — приводит слова Хендерсона издание BBC.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе:
- 14 января 2023
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