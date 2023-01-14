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Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера «Арсенала»

Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера «Арсенала»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера «оружейников». Контракт между сторонами заключён на полтора года.

«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал». Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина – на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», — цитирует Сторожука пресс-служба клуба.

«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр. Специалист руководил «Краснодаром» в первой части РПЛ, а в начале января было объявлено о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «быков».

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