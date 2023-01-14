Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера «Арсенала»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал назначение на пост главного тренера «оружейников». Контракт между сторонами заключён на полтора года.

«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал». Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина – на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», — цитирует Сторожука пресс-служба клуба.

«Арсенал» занимает шестую позицию в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 32 очка после 20 игр. Специалист руководил «Краснодаром» в первой части РПЛ, а в начале января было объявлено о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «быков».