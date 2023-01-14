Лэмпард высказался о поражении «Эвертона» от «Саутгемптона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды от «Саутгемптона» со счётом 1:2 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Оба клуба являются соседями по турнирной таблице — «ириски» находятся на 19-м месте, а «святые» на 20-м.

«Наша страсть не подлежит сомнению. Это была трудная игра, потому что две команды сражались за очки, находясь не там, где хотели бы быть. У нас были свои шансы, но мы ими не воспользовались. Это неудачный день. Мы должны взять на себя ответственность, в первую очередь я сам. Мы должны делать лучше.



В первом тайме мы были в порядке. Мы играли довольно прямолинейно и имели представление о том, что мы хотели сделать. Я сказал игрокам: «Это не огромная тактическая игра, нам просто нужно сплотиться и приложить усилия». Здешние фанаты относятся к этому с пониманием. Гол после перерыва изменил ход игры.



Когда вы берётесь за эту работу, вы понимаете её природу. Я хочу, чтобы здесь всё было правильно. Постараюсь сделать всё, что в моих силах. В прошлом году у нас были удивительные времена, когда мы не ложились спать, когда люди думали, что мы вылетим», — приводит слова Лэмпарда издание BBC.

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