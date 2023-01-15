«Реал Сосьедад» дома уверенно обыграл «Атлетик» в матче 17-го тура Ла Лиги

Сегодня, 15 января, завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал Сосьедад» играл с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра матча Гильермо Куадра Фернандеса прозвучал в 23:00 мск.
Хозяева вышли вперёд на 25-й минуте встрече благодаря голу Александра Сёрлота, точный пас ему отдал Игор Субельдия.
Сёрлот («Реал Сосьедад») разобрался в штрафной:
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На 37-й минуте японский вингер «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо укрепил преимущество своей команды, точный пас ему отдал Давид Силва.
Кубо («Реал Сосьедад») шикарно обыграл защитника!
Через три минуты «Атлетик» сумел сократить отставание в счёте — гол забил полузащитник Ойан Сансет с передачи Юри Берчиче.
Сансет («Атлетик» Б) отыгрывает один мяч:
На 60-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник Ерай Альварес получил прямую красную карточку за фол в собственной штрафной.
Альварес («Атлетик» Б) удалён за фол в штрафной:
После этого в ворота гостей был назначен 11-метровый удар. К «точке» подошёл нападающий Микель Оярсабаль, который уверенно переиграл голкипера Уная Симона.
Оярсабаль («Реал Сосьедад») реализует пенальти:
Матч завершился уверенной победой «Реала Сосьедад» со счётом 3:1. Благодаря этому команда закрепилась на третьем месте турнирной таблицы, набрав 35 очков. «Атлетико» остался на восьмом месте, у команды 26 очков.
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