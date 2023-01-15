«Манчестер Сити» впервые почти за полтора года проиграл, открыв счёт в матче

Сегодня, 14 января, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» в рамках дерби принимал «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд».



Матч закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.



Примечательно, что счёт в матче открыли игроки «Сити», однако это не помогло им победить в игре. Эта встреча стала первой для «Манчестер Сити» в АПЛ с августа 2021 года, в которой «горожане» проиграли, открыв счёт.



Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на третье место английской Премьер-лиги, вплотную приблизившись к «Манчестер Сити». У команды Хосепа Гвардиолы 39 очков, отставание от лидирующего «Арсенала», составляет пять очков, но у «канониров» есть ещё матч в запасе.