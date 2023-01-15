Исмаэль Беннасер: «Милан» по-прежнему верит, что может выиграть скудетто

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер прокомментировал результат матча 18-го тура итальянской Серии А с «Лечче» (2:2).



«Мы хотели взять три очка, но не смогли хорошо начать матч. Пропустили два гола в начале встречи, но затем вернулись в игру. Мы могли забить и третий гол. Мы едины и знаем, что должны продолжать работать.



Мы по-прежнему верим, что можем выиграть скудетто, и будем делать это до конца. Нужно проанализировать то, что не сработало, и попытаться это улучшить. Даже в трудные моменты «Милан» остаётся большим клубом», — приводит слова Беннасера Football Italia со ссылкой на DAZN.



«Милан» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (47).