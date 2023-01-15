Шалимов: Дзюба поможет «Торпедо». Для него это нормальный вариант в Москве

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и «Торпедо».

«Посмотрим, что из этого получится. Думаю, что Дзюба поможет «Торпедо». Для «Торпедо» приобрести Дзюбу — это плюс. Если других вариантов не было, то для Дзюбы переход в «Торпедо» — это тоже плюс.



До начала чемпионата ещё времени достаточно — думаю, что он наберёт физическую форму. Главное — сыграть какие-то товарищеские игры. Для него это нормальный вариант в Москве», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что Дзюба может в скором времени заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.