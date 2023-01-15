Кучаев — об отпуске: много где был, но больше всего запомнился Казахстан

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился деталями своего отпуска.

«Как прошёл отпуск? Просто отлично! Думаю, это вообще мой лучший отпуск. Много где был, но больше всего мне запомнился Казахстан. Пять дней провёл в Алма-Ате. Очень понравилось!

Предложение девушке? Я давно для себя решил, что буду делать. Ещё где-то полгода назад начал готовиться. За это время успел привыкнуть! Просто хотелось сделать это именно в отпуске, когда мы вдвоём и ничего не отвлекает», — приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Константин Кучаев стал игроком ЦСКА летом 2015 года. В 10 матчах нынешнего сезона на его счету три гола и три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.