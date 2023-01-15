Кавазашвили: Дзюба объехал полземли, но не смог найти себе место. Больше никому не нужен

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и «Торпедо».

«Артём уже объехал полземли, но нигде не смог заиграть и найти себе место. Сейчас возвращается в Россию — в команду, которая идёт на самом последнем месте. Больше никому не нужен. Вот и всё.



Я уверен, что он не вытащит «Торпедо» с последнего места. Дзюба не будет выкладываться там на сто процентов своих возможностей. Артём просто хочет, чтобы ему выплачивали бонусы такого же размера, как у Роналду в Саудовской Аравии. Но такого не будет. Так себя вести глупо и неправильно!», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что Дзюба в скором времени может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023.