Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: Дзюба объехал полземли, но не смог найти себе место. Больше никому не нужен

Кавазашвили: Дзюба объехал полземли, но не смог найти себе место. Больше никому не нужен
Комментарии

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и «Торпедо».

«Артём уже объехал полземли, но нигде не смог заиграть и найти себе место. Сейчас возвращается в Россию — в команду, которая идёт на самом последнем месте. Больше никому не нужен. Вот и всё.

Я уверен, что он не вытащит «Торпедо» с последнего места. Дзюба не будет выкладываться там на сто процентов своих возможностей. Артём просто хочет, чтобы ему выплачивали бонусы такого же размера, как у Роналду в Саудовской Аравии. Но такого не будет. Так себя вести глупо и неправильно!», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что Дзюба в скором времени может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023.

Новость по теме
Источник: Артём Дзюба подпишет контракт с «Торпедо» до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023