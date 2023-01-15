Линекер — о текущем третьем месте «МЮ» в АПЛ: какую впечатляющую работу выполняет тен Хаг
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:1).
«Манчестер Юнайтед» приблизился к «Манчестер Сити» на расстояние одного очка, ещё не дойдя до середины сезона. Не уверен, что многие из нас предвидели подобный расклад. Какую впечатляющую работу выполняет Эрик тен Хаг», — написал Линекер на своей странице в социальных сетях.
«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Манчестер Сити» (39) — на втором месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (44). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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