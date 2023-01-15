Де Хеа — основной кандидат на замену Нойеру в «Баварии»
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Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа близок к переходу в «Баварию», сообщает Sportskeeda.
По информации источника, руководство мюнхенского клуба видит в де Хеа основного кандидата на замену травмированному голкиперу команды Мануэлю Нойеру. Действующее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2023 года.
Напомним, после вылета национальной команды Германии с чемпионата мира — 2022 Нойер отправился на отдых и сломал ногу. Вратарь не сможет сыграть до конца сезона-2022/2023.
В нынешнем сезоне де Хеа принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, в девяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее испанский голкипер выступал за мадридский «Атлетико».
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