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Орещук: в МЛС сказали, что российские и белорусские футболисты лигой не рассматриваются

Орещук: в МЛС сказали, что российские и белорусские футболисты лигой не рассматриваются
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ныне работающий футбольным агентом, рассказал о сорвавшемся переходе российского футболиста в США.

«Возможен ли переход Смолова в МЛС, как это обсуждалось несколько сезонов назад? На данный момент нет. Но Федя спокойно мог бы играть в МЛС. Я работал по одному футболисту, но лига заблокировала переход. Это не зависит от того, Смолов или нет. Просто сказали, что россияне и белорусы лигой не рассматриваются. Чисто политическое решение.

Что за футболист пытался перебраться в США? Не могу раскрыть. Зачем? Он сейчас играет в клубе и у него контракт. Футболист РПЛ? Конечно, РПЛ. Московский ли клуб? Какая разница! Ещё раз говорю, что на данный момент это невозможно», — приводит слова Орещука Legalbet.

Напомним, на данный момент Смолов выступает в составе московского «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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