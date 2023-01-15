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«Эспаньол» обыграл на выезде «Хетафе» в матче Ла Лиги

«Эспаньол» обыграл на выезде «Хетафе» в матче Ла Лиги
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Сегодня, 15 января, завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» играл с «Эспаньолом». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток главного арбитра матча Хорхе Фигероа Васкеса прозвучал в 16:00 мск.

Гости быстро вышли вперёд в этом матче благодаря голу испанского нападающего Хоселу.

Гол Хоселу

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Но через минуту счёт на табло стал равным, когда турецкий форвард Энес Унал поразил ворота соперника, ассистировал ему крайний защитник Порту.

Гол Унала

Первый тайм прошёл с преимуществом «Эспаньола» по ударам, однако к забитым голам это не привело. Во второй половине «Хетафе» перехватил инициативу в матче, но вперёд снова вышли игроки гостей. Случилось это на 62-й минуте, когда отличился Хавьер Пуадо с передачи Хоселу.

Гол Пуадо

Этот мяч в итоге стал победным, и «Эспаньол» победил со счётом 2:1.

Испания - Примера. 17-й тур
15 января 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
1 : 2
Эспаньол
Барселона
0:1 Хоселу – 6'   1:1 Унал – 7'   1:2 Пуадо – 62'
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