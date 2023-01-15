«Эспаньол» обыграл на выезде «Хетафе» в матче Ла Лиги

Сегодня, 15 января, завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Хетафе» играл с «Эспаньолом». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток главного арбитра матча Хорхе Фигероа Васкеса прозвучал в 16:00 мск.
Гости быстро вышли вперёд в этом матче благодаря голу испанского нападающего Хоселу.
Гол Хоселу
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Но через минуту счёт на табло стал равным, когда турецкий форвард Энес Унал поразил ворота соперника, ассистировал ему крайний защитник Порту.
Гол Унала
Первый тайм прошёл с преимуществом «Эспаньола» по ударам, однако к забитым голам это не привело. Во второй половине «Хетафе» перехватил инициативу в матче, но вперёд снова вышли игроки гостей. Случилось это на 62-й минуте, когда отличился Хавьер Пуадо с передачи Хоселу.
Гол Пуадо
Этот мяч в итоге стал победным, и «Эспаньол» победил со счётом 2:1.
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