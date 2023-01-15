Стипиди: академия «Краснодара» работает в минус. Есть два центра — Москва и Петербург

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о переходе полузащитника Кади Боржеса из «Карабаха» в «Краснодар», а также об академии «быков».

«Не думаю, что Галицкий разочаровался в своих футболистах. Это что, первый бразилец в команде? Нет, уже были бразильцы, и они достаточно хорошо играли. Возьмём в процентном соотношении бразильцев в «Краснодаре» и бразильцев в «Зените». Сколько бы их в «Зенит» ни приезжало, три футболиста — хорошего уровня, остальные средние. У Галицкого было больше футболистов, как сейчас принято называть, топового уровня.



Разочарования в своих футболистах у Галицкого не может быть: его академия работала и будет работать. Правда, академия Галицкого работает в минус. Есть футболисты, которые даже сегодня считаются сильными и их можно куда-то продать, но их мало. На сегодняшний день в нашем российском футболе есть лишь два центра — Москва и Санкт-Петербург, все остальные — плебеи по отношению к тем, кто работает в этих двух городах. Академия Галицкого захлебнулась на этом», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

Напомним, контракт 26-летнего Боржеса с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.



За «Карабах» игрок выступал с 2021 года. Полузащитник забил за клуб в общей сложности 28 голов. В составе «Карабаха» Боржес стал чемпионом Азербайджана (сезон-2021/2022) и обладателем Кубка страны (сезон-2021/2022).