Защитник ЦСКА Лукин: каждому хочется играть чаще. Спасибо тренерам, что дали шанс с «Локо»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о нехватке игровой практики в московском клубе. 18-летний защитник провёл за красно-синих лишь один матч в нынешнем сезоне РПЛ — он отыграл всю встречу с «Локомотивом» (1:0).

«Почему не получаю больше игрового времени, несмотря на то что моя позиция одна из проблемных в ЦСКА? В глубине души — конечно, хотелось бы играть больше. Каждому хочется играть, и мне тоже. Но тренерскому штабу виднее. На каждой тренировке и игре полностью отдаю себя, никогда не жалею. Спасибо, что мне дали шанс с «Локомотивом». Надеюсь, что на сборах проявлю себя и буду получать больше игрового времени.



Пугает ли, что Карпов и Котин не закрепились в составе? Мы разные люди с разными характерами и дисциплиной. Не буду говорить про этих ребят, но я совершенно другой. Не думаю, а делаю то, что должен. А там посмотрим», — приводит слова Лукина Sport24.