Бывший тренер Даниэля Ольмо и Гави возглавит вторую команду «Родины»

Испанский тренер Франк Артига возглавит вторую команду «Родины».



«Франк Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны», выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодёжном футболе Испании, внёс весомый вклад в подготовку таких игроков, как Даниэль Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Матеу Морей, Нико Гонсалес, Андре Онана, Гави и многих других. Трансферная стоимость игроков, подготовленных Артигой, составляет почти € 500 млн.



Франк фанатично предан футболу. Он позитивно воспринял идею сотрудничества с нынешним тренерским штабом «Родины-2», который остаётся и будет помогать испанскому специалисту.



Ключевые задачи, поставленные перед Франком – это рост игроков, их подготовка для перехода в первую команду «Родины», а также зрелищность, качество игры и только в третью очередь – турнирный результат», — приводит слова спортивного директора клуба Алексея Зинина телеграм-канал «Родины».

Новость по теме Форвард «Урала» Колесниченко перешёл в «Родину»