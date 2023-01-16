Тукманов: Дзюбе не будет интересно играть в команде, идущей на последнем месте в РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал возможное подписание клубом контракта с форвардом Артёмом Дзюбой.

«Я не верю, что Дзюба может перейти в «Торпедо». Для него это не является каким-то спортивным вызовом. Артёму не будет интересно играть в команде, которая идёт на последнем месте РПЛ», — приводит слова Тукманова Metaratings.

Ранее появилась информация, что в скором времени Дзюба может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.



Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ. Российский форвард выступал за «Спартак», «Зенит», «Томь», «Ростов», «Арсенал».