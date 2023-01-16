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Моуринью — о трансферах «Ромы»: мы не можем просто взять и купить Мудрика за € 100 млн

Моуринью — о трансферах «Ромы»: мы не можем просто взять и купить Мудрика за € 100 млн
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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что в римском клубе не ожидают новых приобретений в зимнее трансферное окно, добавив, что его команда не может себе позволить приобретать игроков по цене полузащитника Михаила Мудрика, перешедшего из донецкого «Шахтёра» в лондонский «Челси» за € 100 млн.

«Я не ожидаю, что кто-нибудь придёт в команду в это трансферное окно. Наш спортивный директор был очень честен и прямолинеен, сказав в интервью такие вещи, которые тренеру обычно не нравится слышать. Мы любим, когда нам говорят, что у нас много денег, которые можно потратить… Мы не можем просто взять и купить Мудрика за € 100 млн», — приводит слова Моуринью Football Italia.

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