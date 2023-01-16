Михайлов: позиция Семака — он поддерживает, если есть возможность играть и развиваться

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды за «Пари НН», рассказал, что наставник команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак позволяет молодым футболистам уходить за игровой практикой в другие клубы.
«Разговора с Семаком перед уходом из «Зенита» не было. Но я знал позицию Сергея Богдановича — если есть возможность играть и развиваться, то он это только поддерживает. Аршавин явно так не считал, когда просил остаться на полгода? Андрей Сергеевич занял позицию клуба», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Ярослав Михайлов находится в структуре «Зенита» с 2012 года. За «Пари НН» 19-летний футболист выступает на правах аренды до конца сезона.
Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате».
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