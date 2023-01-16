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Воспитанник «Зенита» Михайлов: сможем ли вернуться, если перейдём в Азию? Никто не знает

Воспитанник «Зенита» Михайлов: сможем ли вернуться, если перейдём в Азию? Никто не знает
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Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Конечно, хочется играть с более сильными соперниками. Чтобы оценить свой уровень на их фоне. Но всё равно приятно получать вызов в сборную. И не так важно, с кем играть.

Саудовская Аравия из Азии? Она прервала серию Аргентины из 36 матчей без поражений. Япония вышла в плей-офф. Понятно, что в Азии другой футбол, другие сборные. Мне далеко до азиатской Лиги чемпионов и сборной России. А если мы перейдём в азиатскую лигу, сможем ли вернуться? Этого никто не знает», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Отметим, что сейчас Россия отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА по решению, принятому в марте 2022 года.

Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате».

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