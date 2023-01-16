Камоцци: «Спартак» мог взять Кварацхелию в 2020 году. Спросите у Федуна, почему не купили

Бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что грузинский нападающий Хвича Кварацхелия мог перейти в стан красно-белых в октябре 2020 года.
«В октябре 2020-го я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась. Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Леонида Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
В 2020 году Кварацхелия выступал за казанский «Рубин». Грузинский форвард играл за команду из столицы Татарстана до 2022 года, после чего транзитом через «Динамо» Батуми оказался в итальянском «Наполи».
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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