Дмитрий Булыкин: сейчас у Захаряна намного меньше шансов уехать в «Челси», чем раньше

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что шансов на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси» стало меньше.
«Сложно говорить о возможном переходе после закупки «Челси», потому что не знаем всех нюансов. Однако российским футболистам в Европе сейчас придётся очень тяжело: мало кто может уехать, учитывая международную ситуацию. Однако всё бывает и всё возможно. Но сейчас шансов намного меньше, чем раньше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
19-летний Захарян в 22 матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. В межсезонье «Челси» делал попытку приобрести полузащитника сборной России, но не смог перевести деньги за его трансфер.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси». Видеоролик:
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